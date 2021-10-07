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Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Українцям, які не візьмуть участь у одноразовому декларуванні, хоча мають статки, походження яких не можуть пояснити, загрожують проблеми з Податковою.
Дивися повний текст Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям, які не можуть пояснити походження статків
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R2
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:53
Яка смілива людина!!! Самому президенту пригрозив, який так і не пояснив, звідки в нього при задекларованих збитках 40млн дол на офшорних рахунках)))
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Cris
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:18
Як ви при такому розмірі доходу маєте отакі витрати?
Ну вообщето это конфиденциальная информация. С каких делов её всем у кого хотелка предоставлять? Если есть претензии могут в суд подать, а там и встречные иски пойдут против того кто такие претензии выдвигал и запросом кто имел доступ к конфиденциальной информации, с какой целью её собирал и имел ли на то законные полномочия и законные основания.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Вів 19 жов, 2021 12:30, всього редагувалось 5 разів.
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Цитрин
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:21
Cris
Уважно читайте і дивіться змі,вже сто разів пояснено.Треба бачити і чути все,а не тільки те що хочеться.
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sena_2008atp
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