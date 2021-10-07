Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...

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0mage0 написав:А взагалі це якийсь особливий цинізм, коли "слуги" щодня демонстративно сруть на закони, а пересічних хочуть нагнути навіть не за те, що відбувається після ухвалення їхніх "законів", а за те, що відбувалося раніше, коли про такі методи мова не йшла і ніхто жодних папірців підтвердження не збирав.
"своiм — усе, чужим — закони" - принцип яким користуються "слуги урода" навіть не намагаючись приховати цього.
Цей принцип дуже поширений серед диктаторів, його публічно визнавали засновник італійського фашизму Беніто Муссоліні та російського рашизму Владімір *уйло.