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Голова Податкової пригрозив
відповідальністю українцям,...

Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:02

  akido написав:
  0mage0 написав:А взагалі це якийсь особливий цинізм, коли "слуги" щодня демонстративно сруть на закони, а пересічних хочуть нагнути навіть не за те, що відбувається після ухвалення їхніх "законів", а за те, що відбувалося раніше, коли про такі методи мова не йшла і ніхто жодних папірців підтвердження не збирав.


"своiм — усе, чужим — закони" - принцип яким користуються "слуги урода" навіть не намагаючись приховати цього.

Цей принцип дуже поширений серед диктаторів, його публічно визнавали засновник італійського фашизму Беніто Муссоліні та російського рашизму Владімір *уйло.

Отож, але виборцям зеленого чомусь подобається :(
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:59

Re: Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,.

Приперся бєзлікій на захист порохатих брехунів.
Без цензури порохата пропаганда не їде.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:18

розберіться з прокурорами, суддями , коломийськими,фірташами ітд.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:27

На палю всю зелену плесень! :evil:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:28

  Козак-характерник написав:На палю всю зелену плесень! :evil:

Де ж ваш порохатий Майдан? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:53

Re: Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,.

А чувак Олейніков Євген Володимирович - берет и передаривает жене по 1 млн. грн.
https://declarations.com.ua/declaration ... bd26fa45c6
BIGor
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