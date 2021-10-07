Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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0mage0 написав:А взагалі це якийсь особливий цинізм, коли "слуги" щодня демонстративно сруть на закони, а пересічних хочуть нагнути навіть не за те, що відбувається після ухвалення їхніх "законів", а за те, що відбувалося раніше, коли про такі методи мова не йшла і ніхто жодних папірців підтвердження не збирав.
"своiм — усе, чужим — закони" - принцип яким користуються "слуги урода" навіть не намагаючись приховати цього.
Цей принцип дуже поширений серед диктаторів, його публічно визнавали засновник італійського фашизму Беніто Муссоліні та російського рашизму Владімір *уйло.
ruslan42212 написав:sena_2008atp цілком згоден - треба думати і робити висновки (хоча все було зрозуміло ще в 2019 році) коли бачиш те, як викручується зелена мавпа
А толку, что было понятно? Было два кандидата и всё. Народ голосовал не за зелёного кандидата, а против коричневого. Дело в том, что коричневый кандидат за пять лет так всех достал своим враньём, коррупционными скандалами и вообще своим олигархическим положением, что народ выбрал зелёного кандидата. Вот и вся история. Нечего было коричневому действующему так чудить, чтобы голосовали не за него.
а може мільярдери та монополісти спочатку заплатять податки? виведуть статки з офшорів... якби простий роботяга жив в достатку за чесно зароблені хіба б він не заплатив ті податки? люди ледь зводять кінці з кінцями, того і ухиляються від оподаткування а ще податкова система в нас "дуже справедлива", що теж не сильно сприяє тому, щоб усі чесно сплачували податки p. s. я податки плачу
Як ви при такому розмірі доходу маєте отакі витрати?
Ну вообщето это конфиденциальная информация. С каких делов её всем у кого хотелка предоставлять? Если есть претензии могут в суд подать, а там и встречные иски пойдут против того кто такие претензии выдвигал и их действиям.