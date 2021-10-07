Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 23:40
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Додано: Вів 19 жов, 2021 23:47
Додано: Сер 20 жов, 2021 02:34
куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов?
с нового года пачка приблизится к сотне грн
пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо
Додано: Сер 20 жов, 2021 06:19
Как всегда...боролись с богатыми, пострадают те, что хоть что то ещё имеют.
Додано: Сер 20 жов, 2021 07:57
У чувака явно выраженное слабоумие. Он из трусов выскакивает, чтобы избавиться от приставки и.о., но взамен может словить на голову кирпич от кого-нибудь из этих 10 млн. сильно недовольных граждан.
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