Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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bobkasho написав:куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов? с нового года пачка приблизится к сотне грн пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо
В плане "как учитывать"? Идёт в бюджет страны и вполне себе учитывается, как уплаченный акциз. Уже насчитали, что от роста этого акциза на пачку поступление от него в бюджет уменьшается. Что, наверное, хорошо, если верить, что это массово бросили курить, а не начали курить что-то ещё хуже
bobkasho написав:куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов? с нового года пачка приблизится к сотне грн пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо
В плане "как учитывать"? Идёт в бюджет страны и вполне себе учитывается, как уплаченный акциз. Уже насчитали, что от роста этого акциза на пачку поступление от него в бюджет уменьшается. Что, наверное, хорошо, если верить, что это массово бросили курить, а не начали курить что-то ещё хуже
Могу только отметить, что на рынках уже вовсю продают самосад.