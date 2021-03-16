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Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:40

  antey1969 написав:Податковый буратин выпрыгивает из трусов, дабы запугать лохторат.
Но почему-то никто на его басни не ведется. Ибо на фоне жиреющих "слуг" выглядит этот фарс так себе.

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Первоисточник картинки: https://censor.net/ru/photo_news/329472 ... tsenzornet
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:47


https://youtu.be/Gjq1ToBHQfs
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 02:34

куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов?
с нового года пачка приблизится к сотне грн
пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо
bobkasho
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:19

Как всегда...боролись с богатыми, пострадают те, что хоть что то ещё имеют.
pankovvlad2003
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:57

У чувака явно выраженное слабоумие. Он из трусов выскакивает, чтобы избавиться от приставки и.о., но взамен может словить на голову кирпич от кого-нибудь из этих 10 млн. сильно недовольных граждан.
fearpm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:45

  bobkasho написав:куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов?
с нового года пачка приблизится к сотне грн
пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо

В плане "как учитывать"? Идёт в бюджет страны и вполне себе учитывается, как уплаченный акциз. Уже насчитали, что от роста этого акциза на пачку поступление от него в бюджет уменьшается. Что, наверное, хорошо, если верить, что это массово бросили курить, а не начали курить что-то ещё хуже :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:03

  moveton написав:
  bobkasho написав:куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов?
с нового года пачка приблизится к сотне грн
пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо

В плане "как учитывать"? Идёт в бюджет страны и вполне себе учитывается, как уплаченный акциз. Уже насчитали, что от роста этого акциза на пачку поступление от него в бюджет уменьшается. Что, наверное, хорошо, если верить, что это массово бросили курить, а не начали курить что-то ещё хуже :roll:

Могу только отметить, что на рынках уже вовсю продают самосад.
antey1969
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