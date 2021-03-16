Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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bobkasho написав:куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов? с нового года пачка приблизится к сотне грн пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо
В плане "как учитывать"? Идёт в бюджет страны и вполне себе учитывается, как уплаченный акциз. Уже насчитали, что от роста этого акциза на пачку поступление от него в бюджет уменьшается. Что, наверное, хорошо, если верить, что это массово бросили курить, а не начали курить что-то ещё хуже
а якщо не вірити, а реально дивитися на речі, що стало більше контрафакту? то вже не так добре виглядає
и.о. очередной клоун пытается создавать вид бурной деятельности, хотя сам же надеюсь понимает что нихрена оно не может абсолютно. Хотя нет во этот шедевр может и проканать ( Тогда рано или поздно мы встретимся и попросим дать ответ на вопрос: „Как вы при таком размере дохода имеете такие расходы?) А дальше будет послан в кругосветное путешествие. Вот пример что даже прокурор безсилен если крутятся большие бабки начало https://allkharkov.ua/news/crime/pochem ... avtor.html