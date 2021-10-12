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Дивися повний текст Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності перекласти на роботодавців - законопроєкт.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10
Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності перекласти на роботодавців - законопроєкт.
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10
Та давайте уже отменим страховые взносы! Будут работодатели страховать людей и лечить их сами. Может толку будет больше?
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