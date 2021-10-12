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Кабмін пропонує оплату перших
7 днів непрацездатності...

Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10

Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності...

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності перекласти на роботодавців - законопроєкт.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10

Та давайте уже отменим страховые взносы! Будут работодатели страховать людей и лечить их сами. Может толку будет больше?
sensei
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:17

sensei тут проблема не в том, чтобы медстраховку оплатить, а в том, что на работодателя хотят поцепить оплату "безделья" по болезни - работник не работает (не создаёт прибыли), а расходы на его содержание идут.

При чём хитровделанные врачи сейчас ставят сначала диагноз ОРВИ (5 дней), а потом Коронавирус (болезнь "другая"/новая - значит работодатель оплачивает ещё 5 дней).

А теперь вопрос: нафиг такие условия бизнесу надо, если есть другие страны с более комфортными условиями для ведения дела?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:22

Статистика штука интересная, если она правдивая. И наверное из статистических данных взяты 7 дней, по опыту, обычно люди редко болеют более длительный срок. Поэтому все проблемы перекладываются на работодателя. Было бы хорошо если бы больничный соцстрах оплачивал вовремя - задержка 2-3 месяца
chitatel
 
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