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Дивися повний текст Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності перекласти на роботодавців - законопроєкт.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10
Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує оплату перших 7 днів непрацездатності перекласти на роботодавців - законопроєкт.
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:10
Та давайте уже отменим страховые взносы! Будут работодатели страховать людей и лечить их сами. Может толку будет больше?
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:17
sensei тут проблема не в том, чтобы медстраховку оплатить, а в том, что на работодателя хотят поцепить оплату "безделья" по болезни - работник не работает (не создаёт прибыли), а расходы на его содержание идут.
При чём хитровделанные врачи сейчас ставят сначала диагноз ОРВИ (5 дней), а потом Коронавирус (болезнь "другая"/новая - значит работодатель оплачивает ещё 5 дней).
А теперь вопрос: нафиг такие условия бизнесу надо, если есть другие страны с более комфортными условиями для ведения дела?
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:22
Статистика штука интересная, если она правдивая. И наверное из статистических данных взяты 7 дней, по опыту, обычно люди редко болеют более длительный срок. Поэтому все проблемы перекладываются на работодателя. Было бы хорошо если бы больничный соцстрах оплачивал вовремя - задержка 2-3 месяца
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:45
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:52
Что характерно, ЕСВ тоже работодатель платит. Инфаркт микарда, вот такой рубец!
Денег нет, но вы держитесь (с)
Додано: Вів 19 жов, 2021 23:52
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