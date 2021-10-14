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«Нафтогаз України» має намір нарощувати видобуток нафти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:26
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України", якій належить контрольний пакет акцій найбільшої нафтовидобувної компанії країни "Укрнафта", має намір використовувати можливості національної компанії для нарощування видобутку нафти, заявив глава правління НАК Юрій Вітренко.
Дивися повний текст «Нафтогаз України» має намір нарощувати видобуток нафти - голова правління
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:26
Це зрозуміло. І продавати його потім собі у збиток за цінами популістів. За рахунок бюджету. Знаємо, бачили вже.
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apyvovar
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