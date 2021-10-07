Куди вкласти накопичення, якщо депозит в банку вже не перекриває рівень інфляції?
Дивися повний текст У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:21
У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?.
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:22
В Киеве сейчас квартиру за 50 000 с ремонтом не купишь, а если и найдешь такую убитую халупку, то сдать ее сможешь за 250-300 дол.
Вывод, покупать квартиру под сдачу по сегодняшним ценам - НЕ выгодно.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:31
У каждого свой критерий выгодности, принятия, недопустимости чего-либо.
Когда лишние доллары вылазят из тумбочек и суммы банковских счетов переваливают за миллионы, то бетонометры самое выгодное вложение с минимальным риском, приносящее доход. Хотя тут суть даже не в доходе а в сохранении капитала.
И в любое время продать бетон можно и снова конвертировать его в денежку. И свалить с этой весёлой страны :) вложившись предварительно в иностранный бетон.
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