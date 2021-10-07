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У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Куди вкласти накопичення, якщо депозит в банку вже не перекриває рівень інфляції?
Дивися повний текст У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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R2
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:22
В Киеве сейчас квартиру за 50 000 с ремонтом не купишь, а если и найдешь такую убитую халупку, то сдать ее сможешь за 250-300 дол.
Вывод, покупать квартиру под сдачу по сегодняшним ценам - НЕ выгодно.
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Rainbow
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Додано: Сер 20 жов, 2021 10:47
согласен с точкой зрения про невігодность.
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Investor_K
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:31
У каждого свой критерий выгодности, принятия, недопустимости чего-либо.
Когда лишние доллары вылазят из тумбочек и суммы банковских счетов переваливают за миллионы, то бетонометры самое выгодное вложение с минимальным риском, приносящее доход. Хотя тут суть даже не в доходе а в сохранении капитала.
И в любое время продать бетон можно и снова конвертировать его в денежку. И свалить с этой весёлой страны :) вложившись предварительно в иностранный бетон.
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Omega
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:13
И где были ваши эксперты когда биток в прошлом году 6000 стоил? Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?
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alex_t_1467
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:22
Omega написав:
У каждого свой критерий выгодности, принятия, недопустимости чего-либо.
Когда лишние доллары вылазят из тумбочек и суммы банковских счетов переваливают за миллионы, то бетонометры самое выгодное вложение с минимальным риском, приносящее доход. Хотя тут суть даже не в доходе а в сохранении капитала.
И в любое время продать бетон можно и снова конвертировать его в денежку. И свалить с этой весёлой страны
вложившись предварительно в иностранный бетон.
о сохранении капитала согласен, но нужно так во что-то вкладывать, чтобы потом не прогореть, да сейчас задача уже стоит сохранить!
но вот то что в любой момент можно продать недвигу нет!
знакомые уже год продают и никак, они продавая свою квартиру сами удивляються росту ценам, когда никто не покупает(
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Raymond
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:57
Omega написав:
У каждого свой критерий выгодности, принятия, недопустимости чего-либо.
Когда лишние доллары вылазят из тумбочек и суммы банковских счетов переваливают за миллионы, то бетонометры самое выгодное вложение с минимальным риском, приносящее доход. Хотя тут суть даже не в доходе а в сохранении капитала.
И в любое время продать бетон можно и снова конвертировать его в денежку. И свалить с этой весёлой страны
вложившись предварительно в иностранный бетон.
ага, особенно класно купить за 2к$ м.кв, а продавать за 1к$ м.кв, для нашей страны это реальность, у нас война + нестабильная экономика
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Феодал
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Додано: Сер 20 жов, 2021 19:55
Raymond написав: Omega написав:
У каждого свой критерий выгодности, принятия, недопустимости чего-либо.
Когда лишние доллары вылазят из тумбочек и суммы банковских счетов переваливают за миллионы, то бетонометры самое выгодное вложение с минимальным риском, приносящее доход. Хотя тут суть даже не в доходе а в сохранении капитала.
И в любое время продать бетон можно и снова конвертировать его в денежку. И свалить с этой весёлой страны
вложившись предварительно в иностранный бетон.
о сохранении капитала согласен, но нужно так во что-то вкладывать, чтобы потом не прогореть, да сейчас задача уже стоит сохранить!
но вот то что в любой момент можно продать недвигу нет!
знакомые уже год продают и никак, они продавая свою квартиру сами удивляються росту ценам, когда никто не покупает(
Так пусть цену опускают до реальной, пока покупатели не появятся. А выставлять заоблачные хотелки "как у всех" (таких же ждунов) можно десятилетиями.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 00:21
дивно, чому тут почали постити iнформацiю з запоребрика
"либо статус квалифицированного трейдера" --> це у запоребрику тема, чи в нас йде пiдготовка до цього?
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DmitryZP
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Додано: Чет 21 жов, 2021 05:45
alex_t_1467 написав:
И где были ваши эксперты когда биток в прошлом году 6000 стоил? Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?
Прикалываетесь? Посмотрите на киевские цены эти квартиры по 75-400 куе что инопланетяне покупают?
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vitaliian
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