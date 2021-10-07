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У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:13
vitaliian написав: alex_t_1467 написав:
И где были ваши эксперты когда биток в прошлом году 6000 стоил? Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?
Прикалываетесь? Посмотрите на киевские цены эти квартиры по 75-400 куе что инопланетяне покупают?
Знаю, много израильтян скупают стояками. А 50 куе сейчас для Киева - это очень мало, разве что купить на них гостинку 26 метров 80-х годов с бабушкиным ремонтом на окраине.
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