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У вас є $50 000. Купити
житло чи інвестувати?

У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:13

  vitaliian написав:
  alex_t_1467 написав:И где были ваши эксперты когда биток в прошлом году 6000 стоил? Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?

Прикалываетесь? Посмотрите на киевские цены эти квартиры по 75-400 куе что инопланетяне покупают?

Знаю, много израильтян скупают стояками. А 50 куе сейчас для Киева - это очень мало, разве что купить на них гостинку 26 метров 80-х годов с бабушкиным ремонтом на окраине.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:17

  alex_t_1467 написав:Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?

Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:20

Re: У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

  Sergius написав:Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи.


Вот кто надул пузырь на КРЖН! :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:21

Ну только если не есть и ходить голым.
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30

  Investor_K написав:
  Sergius написав:Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи.


Вот кто надул пузырь на КРЖН! :D

Да какой там пузырь, мочевой? Я сейчас у папы в гостях в городе своего детства, обл центр 300 км от Киева, квартиры по 5 копеек здесь и продаются годами, соседка работает в пединституте говорит сокращают факультеты потому что нет студентов по 3-5 человек в группах. Когда я учился было по 25. Её тоже скоро сократят.

Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.

После ковида началась новая волна миграции. Так что объяснение почему Киев дорожает у меня лично есть, и омерика не при чем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:20

Re: У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

  vitaliian написав:Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.

Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:22

Re: У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

  BIGor написав:Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.


Помогло?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:36

  Investor_K написав:
  BIGor написав:Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.


Помогло?

Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:50

  BIGor написав:
  Investor_K написав:
  BIGor написав:Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.


Помогло?

Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.

Так переезжайте на постоянку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:56

  Investor_K написав:Так переезжайте на постоянку

1,5 года - это постоянно?
BIGor
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