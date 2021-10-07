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У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:13
vitaliian написав: alex_t_1467 написав:
И где были ваши эксперты когда биток в прошлом году 6000 стоил? Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?
Прикалываетесь? Посмотрите на киевские цены эти квартиры по 75-400 куе что инопланетяне покупают?
Знаю, много израильтян скупают стояками. А 50 куе сейчас для Киева - это очень мало, разве что купить на них гостинку 26 метров 80-х годов с бабушкиным ремонтом на окраине.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:17
alex_t_1467 написав:
Ещё интересно - кем надо в Украине работать, чтоб у тебя было 50к долларов. Уборщиком на телешоу 95 квартала?
Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:21
Ну только если не есть и ходить голым.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30
Investor_K написав: Sergius написав:
Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи.
Вот кто надул пузырь на КРЖН!
Да какой там пузырь, мочевой? Я сейчас у папы в гостях в городе своего детства, обл центр 300 км от Киева, квартиры по 5 копеек здесь и продаются годами, соседка работает в пединституте говорит сокращают факультеты потому что нет студентов по 3-5 человек в группах. Когда я учился было по 25. Её тоже скоро сократят.
Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.
После ковида началась новая волна миграции. Так что объяснение почему Киев дорожает у меня лично есть, и омерика не при чем.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:20
vitaliian написав:
Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:22
BIGor написав:
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
Помогло?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:36
Investor_K написав: BIGor написав:
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
Помогло?
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 19:50
BIGor написав: Investor_K написав: BIGor написав:
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
Помогло?
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
Так переезжайте на постоянку
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Додано: Чет 21 жов, 2021 19:56
Investor_K написав:
Так переезжайте на постоянку
1,5 года - это постоянно?
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