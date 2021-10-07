У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

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Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31
BIGor написав: Investor_K написав: BIGor написав:
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
Помогло?
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:12
vitaliian написав: BIGor написав:
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)
Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного.
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BIGor
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