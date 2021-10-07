У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31
BIGor написав: Investor_K написав: BIGor написав:
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
Помогло?
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:12
vitaliian написав: BIGor написав:
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)
Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного.
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BIGor
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:43
roberto dark влошился в киевкую недвигу?
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BIGor
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:46
Bigor По легенде турецкого инвештора и твоего горе-учителя, влошился в недострой в ебенях Ирпеня
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roberto dark
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:05
roberto dark написав:
Bigor По легенде турецкого инвештора и твоего горе-учителя, влошился в недострой в ебенях Ирпеня
я думал Вы киевские риелтор, поэтому так подгорает от миграции из Киева.
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BIGor
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:24
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.
А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)
Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного.
Кому что от жизни надо, если цель экономия тогда домик в деревне, но про медицину забыть. Не знаю как там где вы живёте но в обл центре в 300 км от Киева с медициной беда, в областную больницу очередь на месяцы вперёд (в районах области стационары посокращали), в городскую получить направление на грани фантастики, свежий пример маме моего друга стало ночью плохо 3 раза звонили в скорую в итоге в больничку отвезли на своем авто, в скорой советовали выпить таблеточку, есть еще много примеров (не хочу офтопить), указывающих на системность проблемы. а так да дороги делают и новенькие троллейбусы ездят по расписанию, работы нет кругом сокращения. Лучше пусть медицина будет, чем троллейбусы.
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:32
BIGor написав: vitaliian написав:
Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.
Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.
Вас в гости пригласить? Вы работаете удаленно поэтому экономите на аренде и транспорте. Попробуйте найти работу по месту, заодно напишите какую зарплату предлагают.
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vitaliian
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:35
vitaliian написав:
Кому что от жизни надо, если цель экономия тогда домик в деревне, но про медицину забыть. Не знаю как там где вы живёте но в обл центре в 300 км от Киева с медициной беда, в областную больницу очередь на месяцы вперёд (в области стационары посокращали), в городскую получить направление на грани фантастики, свежий пример маме моего друга стало ночью плохо 3 раза звонили в скорую в итоге в больничку отвезли на своем авто, в скорой советовали выпить таблеточку есть еще много примеров (не хочу оффтопить), указывающих на системность проблемы. а так да дороги делают и новенькие троллейбусы ездят по расписанию, работы нет кругом сокращения.
Тоже небольшой обл.центр, вызывали ночью скорую - приехала через 25 мин, даже сделали кардиограмму на месте.
Узи или прием профильных врачей (невропатолог итд) - делают на следующий день, томография - аналогично (ну возможно 2-3 дня). Но это уже в частных клиниках.
Ну и понятно, что это все немного дешевле чем в Киеве, и по времени добирания к этим услугам просто большой жирный плюс.
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BIGor
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:37
vitaliian Понимаете, что сделать себе пиар на строительстве ДОРОГ, более єффективно чем на строительстве БОЛЬНИЦ. Расчёт у комика был стратегически продуман не просто так. Но пандемия внесла свои коррективы . На "короновирусной ветке пишут в Киеве уже скорые не приезжают и новых пациентов тупо ложить некуда. " Вот такая "ПЕРЕМОГА", что ещё можно сказать про эту власть...
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roberto dark
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:42
roberto dark написав:vitaliian
Понимаете, что сделать себе пиар на строительстве ДОРОГ, более єффективно чем на строительстве БОЛЬНИЦ. Расчёт у комика был стратегически продуман не просто так. Но пандемия внесла свои коррективы . На "короновирусной ветке пишут в Киеве уже скорые не приезжают и новых пациентов тупо ложить некуда. " Вот такая "ПЕРЕМОГА", что ещё можно сказать про эту власть...
Что можно сказать? -- что нужно было как в Индии -- палками вильнолюдям объяснять как правильно маски носить и где пункты вакцинации находятся
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_hunter
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