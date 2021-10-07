У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:24

BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав: Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени. Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.

А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет) А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)

Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного. Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного.

Кому что от жизни надо, если цель экономия тогда домик в деревне, но про медицину забыть. Не знаю как там где вы живёте но в обл центре в 300 км от Киева с медициной беда, в областную больницу очередь на месяцы вперёд (в районах области стационары посокращали), в городскую получить направление на грани фантастики, свежий пример маме моего друга стало ночью плохо 3 раза звонили в скорую в итоге в больничку отвезли на своем авто, в скорой советовали выпить таблеточку, есть еще много примеров (не хочу офтопить), указывающих на системность проблемы. а так да дороги делают и новенькие троллейбусы ездят по расписанию, работы нет кругом сокращения. Лучше пусть медицина будет, чем троллейбусы.