У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31

  BIGor написав:
  Investor_K написав:
  BIGor написав:Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.


Помогло?

Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.

А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:12

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.

А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)

Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:43

roberto dark влошился в киевкую недвигу?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:46

Bigor По легенде турецкого инвештора и твоего горе-учителя, влошился в недострой в ебенях Ирпеня
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:05

  roberto dark написав:Bigor По легенде турецкого инвештора и твоего горе-учителя, влошился в недострой в ебенях Ирпеня

я думал Вы киевские риелтор, поэтому так подгорает от миграции из Киева.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:24

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Пока да. Плюс сэкономлено кучу денег и времени.

А если умереть экономия будет ещё больше (ни на что не намекаю, живите 100 лет)

Ну дело не в этом, экономия - это дополнительный бонус. Выходит я бежал от коронавируса из Киева - а вышло что качество жизни улучшились намного.

Кому что от жизни надо, если цель экономия тогда домик в деревне, но про медицину забыть. Не знаю как там где вы живёте но в обл центре в 300 км от Киева с медициной беда, в областную больницу очередь на месяцы вперёд (в районах области стационары посокращали), в городскую получить направление на грани фантастики, свежий пример маме моего друга стало ночью плохо 3 раза звонили в скорую в итоге в больничку отвезли на своем авто, в скорой советовали выпить таблеточку, есть еще много примеров (не хочу офтопить), указывающих на системность проблемы. а так да дороги делают и новенькие троллейбусы ездят по расписанию, работы нет кругом сокращения. Лучше пусть медицина будет, чем троллейбусы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:32

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.

Ну это мягко сказать неправда, я лично после начала ковида спасался бегством из Киева в небольшой город.

Вас в гости пригласить? Вы работаете удаленно поэтому экономите на аренде и транспорте. Попробуйте найти работу по месту, заодно напишите какую зарплату предлагают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:35

  vitaliian написав:Кому что от жизни надо, если цель экономия тогда домик в деревне, но про медицину забыть. Не знаю как там где вы живёте но в обл центре в 300 км от Киева с медициной беда, в областную больницу очередь на месяцы вперёд (в области стационары посокращали), в городскую получить направление на грани фантастики, свежий пример маме моего друга стало ночью плохо 3 раза звонили в скорую в итоге в больничку отвезли на своем авто, в скорой советовали выпить таблеточку есть еще много примеров (не хочу оффтопить), указывающих на системность проблемы. а так да дороги делают и новенькие троллейбусы ездят по расписанию, работы нет кругом сокращения.

Тоже небольшой обл.центр, вызывали ночью скорую - приехала через 25 мин, даже сделали кардиограмму на месте.
Узи или прием профильных врачей (невропатолог итд) - делают на следующий день, томография - аналогично (ну возможно 2-3 дня). Но это уже в частных клиниках.
Ну и понятно, что это все немного дешевле чем в Киеве, и по времени добирания к этим услугам просто большой жирный плюс.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:37

vitaliian Понимаете, что сделать себе пиар на строительстве ДОРОГ, более єффективно чем на строительстве БОЛЬНИЦ. Расчёт у комика был стратегически продуман не просто так. Но пандемия внесла свои коррективы . На "короновирусной ветке пишут в Киеве уже скорые не приезжают и новых пациентов тупо ложить некуда. " Вот такая "ПЕРЕМОГА", что ещё можно сказать про эту власть...
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:42

  roberto dark написав:vitaliian Понимаете, что сделать себе пиар на строительстве ДОРОГ, более єффективно чем на строительстве БОЛЬНИЦ. Расчёт у комика был стратегически продуман не просто так. Но пандемия внесла свои коррективы . На "короновирусной ветке пишут в Киеве уже скорые не приезжают и новых пациентов тупо ложить некуда. " Вот такая "ПЕРЕМОГА", что ещё можно сказать про эту власть...

Что можно сказать? -- что нужно было как в Индии -- палками вильнолюдям объяснять как правильно маски носить и где пункты вакцинации находятся :lol:
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