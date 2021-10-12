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Марченко пояснив, на що Україна
витратить 700 мільйонів...

Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:53

Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна вже в листопаді 2021 року може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів доларів МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:53

Хорошо звучит: чтобы наполнить бюджет, надо выполнить план по займам! Е.С.
(имелось ввиду ёб..ый стыд)))
astatempo
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