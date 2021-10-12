Україна вже в листопаді 2021 року може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду.
Дивися повний текст Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів доларів МВФ.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:53
Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів...
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Дивися повний текст Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів доларів МВФ.
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:53
Хорошо звучит: чтобы наполнить бюджет, надо выполнить план по займам! Е.С.
(имелось ввиду ёб..ый стыд)))
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