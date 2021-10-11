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Кабмін припинив повноваження
останнього члена наглядової...

Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:50

Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив дострокове припинення повноважень члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Аудіцкаса Адомаса як представника держави.

Дивися повний текст Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової ради УЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:50

Ворье
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:10

p_a_l
Элитное ворьё.Ничего не делают,ни за что не отвечают и в то же время получают зарплату в сотни тысяч.Всем бы так "понаблюдать".
sena_2008atp
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