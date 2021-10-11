Кабінет міністрів затвердив дострокове припинення повноважень члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Аудіцкаса Адомаса як представника держави.
Дивися повний текст Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової ради УЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 жов, 2021 15:50
Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової ради УЗ.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:10
p_a_l
Элитное ворьё.Ничего не делают,ни за что не отвечают и в то же время получают зарплату в сотни тысяч.Всем бы так "понаблюдать".
|