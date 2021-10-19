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«Нафтогаз» планує за 10 років
збільшити видобуток газу...

«Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу...
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:05

«Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м.

Дивися повний текст «Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:05

Для нарощування видобутку треба значні інвестиції у розвідку та добич. А Зезидент та Вітренко грабують Нафтогаз.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:03

поговорка про "не мешки ворочать" заиграла новыми красками
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:20

Красивые фантазии.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:52

Я верю друзья что миллиарды кубов, помчат нас вперед от трубы до трубы...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:08

  R2 написав:НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м.


Помнится Яценюк уже обещал к 2020 году начать экспорт газа в Европу :)
antikkristall
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