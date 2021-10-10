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У Києві підвищать вартість
проїзду в громадському транспорті

У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:14

У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

Пропонуємо до обговорення:
Київ готується до підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті.

Дивися повний текст У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:58

ну а как иначе - кол-во то пассажиров теперь уменьшится из-за сегрегации привитый/непривитый
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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