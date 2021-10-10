Київ готується до підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті.
Дивися повний текст У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:14
У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:58
ну а как иначе - кол-во то пассажиров теперь уменьшится из-за сегрегации привитый/непривитый
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