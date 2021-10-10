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У Києві підвищать вартість
проїзду в громадському транспорті

У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:00

Не повинно бути безкоштовного проЇзду для 18+, всі хто їдуть - платять.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12

Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп

З тексту я щось так і не зрозумів, що у них подорожало, що треба піднімати проїзд?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:18

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Покупайте самокат)


Я бы купил. Просто денег нет. Все потрачено на проезд.

заранее )
каждый раз, при любом подорожании проезда, запрете евроблях на финансовом форуме подымается хейт.
уровень, однако.
Я бы еще понял, если бы требовали отмены налога на депозиты, недвигу, дорогие тачки.
но проезд, блд!
странно, что молчат про сигареты
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:19

  egor6508 написав:Там Кличко обещал раследования по Николаю Поворознику. Поворозника уже давно отстранить нужно.

Ага, стрельне собі в ногу :D
Кличко сам і відмазував Поровозника. У нього вся команда такі корупціонери.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:26

  sequence написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Покупайте самокат)


Я бы купил. Просто денег нет. Все потрачено на проезд.

заранее )
каждый раз, при любом подорожании проезда, запрете евроблях на финансовом форуме подымается хейт.
уровень, однако.
Я бы еще понял, если бы требовали отмены налога на депозиты, недвигу, дорогие тачки.
но проезд, блд!
странно, что молчат про сигареты


Ну как какие "финансисты", такие и проблемы :)
antikkristall
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  #<12
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