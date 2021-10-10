У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:00
Не повинно бути безкоштовного проЇзду для 18+, всі хто їдуть - платять.
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12
Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп
З тексту я щось так і не зрозумів, що у них подорожало, що треба піднімати проїзд?
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:18
заранее )
каждый раз, при любом подорожании проезда, запрете евроблях на финансовом форуме подымается хейт.
уровень, однако.
Я бы еще понял, если бы требовали отмены налога на депозиты, недвигу, дорогие тачки.
но проезд, блд!
странно, что молчат про сигареты
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:26
Ну как какие "финансисты", такие и проблемы
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:27
Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп
Звернув увагу на цю фразу-"Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету" Але ж ні газ ні електрика для цієї категорії не дорожчали, куди пішли бюджетні кошти?
Додано: Чет 21 жов, 2021 16:10
Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп
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