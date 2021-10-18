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НБУ забороняє депозити
українців у російських рублях

НБУ забороняє депозити українців у російських рублях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:10

НБУ забороняє депозити українців у російських рублях

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк з 21 листопада вводить заборону на депозитні рахунки фізичних осіб у російських рублях.

Дивися повний текст НБУ забороняє депозити українців у російських рублях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:11

Про безготівкові операції не говориться нічого?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:13

Re: НБУ забороняє депозити українців у російських рублях

Там тех депозитов пару лямов грн всего....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:22

Дайте контакты людей, что платят за проект "Антироссия", им есть пара свежих идей. Много не возьму, по курсу.
astatempo
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