Національний банк з 21 листопада вводить заборону на депозитні рахунки фізичних осіб у російських рублях.
Дивися повний текст НБУ забороняє депозити українців у російських рублях.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:10
НБУ забороняє депозити українців у російських рублях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ забороняє депозити українців у російських рублях.
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:13
Re: НБУ забороняє депозити українців у російських рублях
Там тех депозитов пару лямов грн всего....
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:22
Дайте контакты людей, что платят за проект "Антироссия", им есть пара свежих идей. Много не возьму, по курсу.
|