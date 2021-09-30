Оператор газотранспортних систем України подав заявку німецькому регуляторові на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".
Дивися повний текст Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж подав заявку на участь.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 11:07
Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж подав заявку на участь.
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:08
"Разрешение СП-2 осуществлять транзит газа под контролем Газпрома приведет к безвозвратному изменению конфигурации украинской ГТС"
Конфигурация известна - оффшорная.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:00
Re: Сертифікація «Північного потоку - 2»: Оператор ГТС теж..
Какой орган по сертификации занимается такой сертификацией?
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