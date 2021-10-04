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COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
На порталі "Дія" опублікована доступна інструкція, як після вакцинації можна легко отримати електронний сертифікат.
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
У меня в разделе УСЛУГИ нет раздела ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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chitatel
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:28
chitatel написав:
У меня в разделе УСЛУГИ нет раздела ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
А полученные документы есть?
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_hunter
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:44
Данную операцию можно сделать только в десктопной версии ! И об этом нужно написать!
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chitatel
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:49
_hunter Уже все сделал! Но только через десктопную версию, через смартфон этого сделать невозможно
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chitatel
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:55
Так і зробив. Хоча ніде ще не показував. Його обов'язково роздруковувати чи достатньо відкрити пдф файл на телефоні?
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espanol
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:21
chitatel написав:
Данную операцию можно сделать только в десктопной версии ! И об этом нужно написать!
Так оно прямо первым пунктом и написанно
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_hunter
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:22
espanol написав:
Так і зробив. Хоча ніде ще не показував. Його обов'язково роздруковувати чи достатньо відкрити пдф файл на телефоні?
Лучше распечатать -- вдруг батарейка в самый интересный момент сядет...
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_hunter
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