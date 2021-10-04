COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція

Все вірно. Тепер залишилося це пояснити пенсіонеру, який Дія із горем пополам навчився встановлювати, а створення цифрового підпису для нього - це як політ на Альфу Центавра.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:57
Все вірно. Тепер залишилося це пояснити пенсіонеру, який Дія із горем пополам навчився встановлювати, а створення цифрового підпису для нього - це як політ на Альфу Центавра.
Додано: Чет 21 жов, 2021 17:16
Ну залишилось -- но это проблема этого пенсионера. Нет желания объяснять -- добро пожаловать в Привет-банк -- там специально обученные люди объяснят.
Ну или велкам ту семейный доктор за справкой.
Дия/диджитализация -- программа не для всех -- это никто особо не скрывал.
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