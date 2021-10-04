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COVID-сертифікат в «Дії»:
покрокова інструкція

COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:57

  _hunter написав:
  NetSerpent написав:Передачу особистих медичних даних необхідно підтвердити через "Підпис.Дія". ...

Не обязательно: любая -- т.е. _вообще_ любая КЭП (от авторизированных центров) подойдет. Это, собственно, главная фишка Портала.

Все вірно. Тепер залишилося це пояснити пенсіонеру, який Дія із горем пополам навчився встановлювати, а створення цифрового підпису для нього - це як політ на Альфу Центавра.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:16

  NetSerpent написав:
  _hunter написав:
  NetSerpent написав:Передачу особистих медичних даних необхідно підтвердити через "Підпис.Дія". ...

Не обязательно: любая -- т.е. _вообще_ любая КЭП (от авторизированных центров) подойдет. Это, собственно, главная фишка Портала.

Все вірно. Тепер залишилося це пояснити пенсіонеру, який Дія із горем пополам навчився встановлювати, а створення цифрового підпису для нього - це як політ на Альфу Центавра.

Ну залишилось -- но это проблема этого пенсионера. Нет желания объяснять -- добро пожаловать в Привет-банк -- там специально обученные люди объяснят.
Ну или велкам ту семейный доктор за справкой.
Дия/диджитализация -- программа не для всех -- это никто особо не скрывал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:51

Re: COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція

А чому не можна взяти цю пдфку на сайті МОЗ, чи де там база?
Я не хочу встановлювати Дію.

Навіть згоден нехай усі бачать мою довідку без реєстрації, що я привитий.
Просто зайшов на сайт набрав ПІБ, взяв пдфку.
equinox
 
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