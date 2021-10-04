Все вірно. Тепер залишилося це пояснити пенсіонеру, який Дія із горем пополам навчився встановлювати, а створення цифрового підпису для нього - це як політ на Альфу Центавра.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:57
Все вірно. Тепер залишилося це пояснити пенсіонеру, який Дія із горем пополам навчився встановлювати, а створення цифрового підпису для нього - це як політ на Альфу Центавра.
Додано: Чет 21 жов, 2021 17:16
Ну залишилось -- но это проблема этого пенсионера. Нет желания объяснять -- добро пожаловать в Привет-банк -- там специально обученные люди объяснят.
Ну или велкам ту семейный доктор за справкой.
Дия/диджитализация -- программа не для всех -- это никто особо не скрывал.
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:51
Re: COVID-сертифікат в «Дії»: покрокова інструкція
А чому не можна взяти цю пдфку на сайті МОЗ, чи де там база?
Я не хочу встановлювати Дію.
Навіть згоден нехай усі бачать мою довідку без реєстрації, що я привитий.
Просто зайшов на сайт набрав ПІБ, взяв пдфку.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:46
Закон о защите перс-данных. Перед тем, как взять свою довидку бэз рэестрацийи -- equinox _должен_ доказать что берет ее именно тот, кому она выданна.
>>> Я не хочу встановлювати Дію.
Так никто и не заставляет.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:01
_hunter про захист яких даних ви говорите? Мої ПІБ це не секретні дані. Інформація про те чи вакцинований я теж не є секретом.
Нехай будь-хто бере мою пдфку і дивиться. Не бачу проблеми.
Для чого отримувати закордонного паспорта, отримувати електронний підпис, встановлювати Дію, фотографуватись в Дії і тд.
Якщо можна просто зробити доступ до готових пдфок по ПІБу.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:18
Мимо. Просвещаемся, например тут:
Что человек _после получения_ будет со своими пдфками делать -- вообще никого не интересует. Есть желание -- пусть хоть на каждом столбе развешивает.
Понятия не имею для чого -- спрашивайте у того человека, что весь этот бред надиктовал.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:39
_hunter мімо, навіщо ви розповідаєте мені про декларацію і медичну картку?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:57
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:02
_hunter ще раз, чому я мушу давати дозвіл на обробку моїх даних третій особі (ДП "Дія")? Мені не потрібен посередник між мною і моїм сертифікатом. Я вже дав дозвіл МОЗу і хочу взяти сертифікат у нього, і не хочу залишати мої особисті дані у посередника (паспорт/ключ/дозвіл на обробку/телефон/адресу...).
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:14
В смысле "мушу"? -- не хотите -- не давайте: вас никто не заставляет.
А МОЗ -- не хочет у него и без вас есть чем заняться...
А они у "него" и не остаются -- все используется единоразово и тут же удаляется.
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