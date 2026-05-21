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Земля для УБД: що змінилося і як стати в чергу у 2026 році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 чер, 2026 14:02
Пропонуємо до обговорення:
В Україні учасники бойових дій мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, однак під час дії воєнного стану цей механізм суттєво обмежений. Юристка пояснила, які норми залишаються чинними, які ділянки можна отримати та які процедури наразі призупинені.
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Додано: Вів 02 чер, 2026 17:02
По конституции каждому Украинцу положено 2 га земли.
Где она ?
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zddima131966
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Додано: Вів 02 чер, 2026 19:54
zddima131966 написав:По конституции каждому Украинцу положено 2 га земли.
Где она ?
А два раба?
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Faceless
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:00
До закінчення військового стану діюча влада продасть всю землю, якщо ще не продала
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nosatoveduard
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