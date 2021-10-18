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У Нафтогазі сподіваються, що після травня ціни на газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз України розраховує, що після травня 2022 року ціна на газ нормалізується й у річному тарифі населення отримає ціну “блакитного палива” на прийнятному рівні.
Дивися повний текст У Нафтогазі сподіваються, що після травня ціни на газ нормалізуються
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R2
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Додано: Чет 21 жов, 2021 18:11
Как СП2 запустят, так и нормализуются. Но это не точно.
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summacut
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