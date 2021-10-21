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Інвестори назвали перевагу
криптовалюти над золотом

Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31

Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом

Пропонуємо до обговорення:
Американський мільярдер-інвестор Пол Тюдор Джонс заявив, що криптовалюта є кращим засобом захисту від інфляції, ніж золото.

Дивися повний текст Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31

Це взагалі різні речі, золото це збереження капіталу (довгострокове), а биток - високоризикова інвестиція. Може за місяць подорожчати вдвічі, а може здешевшати вдвічі.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:46

0mage0 Читая коментарии и всяких инвесторов и специалистов приходим к выводу, что мнение и выводы зависят от того владеете вы биткоином или нет, зарабатываете вы на нем или нет. А истина гдето посередине.
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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