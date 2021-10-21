Американський мільярдер-інвестор Пол Тюдор Джонс заявив, що криптовалюта є кращим засобом захисту від інфляції, ніж золото.
Дивися повний текст Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31
Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом
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Дивися повний текст Інвестори назвали перевагу криптовалюти над золотом.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:31
Це взагалі різні речі, золото це збереження капіталу (довгострокове), а биток - високоризикова інвестиція. Може за місяць подорожчати вдвічі, а може здешевшати вдвічі.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:46
0mage0 Читая коментарии и всяких инвесторов и специалистов приходим к выводу, что мнение и выводы зависят от того владеете вы биткоином или нет, зарабатываете вы на нем или нет. А истина гдето посередине.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:58
Грядут суровые времена, если уж члены Бильдербергского клуба "не верят" в золото))
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