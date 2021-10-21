У КМДА назвали собівартість разової поїздки в транспорті

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:17
Не нужно было транспорт закрывать для людей и гонять пустые вагоны. Решение принимала тогда КМДА, а платить за это идиотское решение предлагают нам.
Да еще ума хватит снова закрыть транспорт!
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:25
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:10
если эффективно использовать ресурсы, то нужно не повышать а понижать на 50%
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