Ринок нерухомості України знаходиться на стабільному рівні з тенденцією до зростання.
Дивися повний текст Ринок нерухомості України має тенденцію до зростання - експерт.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:20
Ринок нерухомості України має тенденцію до зростання -...
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Дивися повний текст Ринок нерухомості України має тенденцію до зростання - експерт.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:20
Конечно имеет, а еще можно хорошо заработать покупая квартиры на старте
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