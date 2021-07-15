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В Париж за 30 євро: іспанський
лоукостер пропонує...

В Париж за 30 євро: іспанський лоукостер пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:01

В Париж за 30 євро: іспанський лоукостер пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Іспанська лоукостер Vueling з 5 грудня відкриє прямі рейси з Києва до Парижа з квитками *від 30 євро в одну сторону.* Про це пише "avianews":https://www.avianews.com/.

Дивися повний текст В Париж за 30 євро: іспанський лоукостер пропонує вильоти з Києва.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:01

зато обратно почти 60.. надо обратно лететь визайр там 800+ грн билеты есть
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:05

  Джон написав:зато обратно почти 60.. надо обратно лететь визайр там 800+ грн билеты есть

Так "только туда" будет 80.99 стоить :lol:
_hunter
 
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