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Нардеп назвав основні причини стрімкого зростання цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Серед причин стрімкого зростання цін на газ у Європі — температурні коливання, запуск "Північного потоку-2", неефективне планування та відновлення світової економіки після пандемії.
Дивися повний текст Нардеп назвав основні причини стрімкого зростання цін на газ
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R2
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:09
Комментируют кому не лень.Все давно озвучено экспертами десятки раз.Для кого такие "новости"?
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:18
sena_2008atp написав:
Комментируют кому не лень.Все давно озвучено экспертами десятки раз.Для кого такие "новости"?
А где были ваши эксперды до подорожания.Почему не предупредили, почему не сказали,что нужно делать. Таких экспердов, которые всегда знают что и как нужно было делать, у нас немеряно и частенько эти бездари занимают очень важные государственные должности.
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qazzax
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Додано: Суб 23 жов, 2021 06:34
О опять цензура. Дикий модератор порылся.
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Igorten
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