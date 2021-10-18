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Українці отримуватимуть платіжки
за комуналку у новому...

Українці отримуватимуть платіжки за комуналку у новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:03

Українці отримуватимуть платіжки за комуналку у новому...

Пропонуємо до обговорення:
Українці почнуть отримувати платіжки за комунальні послуги у новому форматі.

Дивися повний текст Українці отримуватимуть платіжки за комуналку у новому форматі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:03

Интересно, много ли украинцев будут ли получать платёжки за комунуслуги хоть в каком-то формате? До сих пор подавляющее большинство за комуналку получало только счета.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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