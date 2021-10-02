В Уельсі зведуть новий завод, що перероблятиме стару техніку та електроніку. Це не лише вирішуватиме проблему зі сміттям, а й приноситиме прибутки.
Дивися повний текст У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 07:33
У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки.
Додано: Суб 23 жов, 2021 07:34
Химики умельцы из Украины делали это еще в 90-х, но не такой спектр металлов как планируют англичане
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:45
Пока тормознутые английские ученые поняли, что драгметаллы можно добывать с электронных изделий, в Украине этим давно занимаются все, кому не лень, аффинаж называется.
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