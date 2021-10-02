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У Великобританії будуть
видобувати золото з електроніки

У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 07:33

У Великобританії будуть видобувати золото з електроніки

Пропонуємо до обговорення:
В Уельсі зведуть новий завод, що перероблятиме стару техніку та електроніку. Це не лише вирішуватиме проблему зі сміттям, а й приноситиме прибутки.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 07:34

Химики умельцы из Украины делали это еще в 90-х, но не такой спектр металлов как планируют англичане
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:45

Пока тормознутые английские ученые поняли, что драгметаллы можно добывать с электронных изделий, в Украине этим давно занимаются все, кому не лень, аффинаж называется. :mrgreen:
zloy_ukr
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