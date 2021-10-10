Українські заробітчани, які раніше віддавали перевагу найближчому сусіду Польщі, отримали шанс на значно більші заробітки.
Дивися повний текст Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100 тис. грн на місяць: хто затребуваний.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:35
Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100...
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Дивися повний текст Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100 тис. грн на місяць: хто затребуваний.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:35
Прямо у вакансію вписали умову, яку неможливо виконати :)
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:15
На украинских кадровых порталах одно время обещали работу на нефтяных вышках Норвегии с зарплатой в 15 тыс долларов и что?обещать можно много а получить на руки вечная нестыковка...
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