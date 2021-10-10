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Українські заробітчани
отримуватимуть у Німеччині до 100...

Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:35

Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100...

Пропонуємо до обговорення:
Українські заробітчани, які раніше віддавали перевагу найближчому сусіду Польщі, отримали шанс на значно більші заробітки.

Дивися повний текст Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100 тис. грн на місяць: хто затребуваний.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:35

зварювання при напрузі 280-300 Ампер;

Прямо у вакансію вписали умову, яку неможливо виконати :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:15

На украинских кадровых порталах одно время обещали работу на нефтяных вышках Норвегии с зарплатой в 15 тыс долларов и что?обещать можно много а получить на руки вечная нестыковка...
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