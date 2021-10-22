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Україна готова прокачувати
додатково 55 мільярдів кубів...

Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:03

Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС понад ті 40 мільярдів кубів, які має качати "Газпром" відповідно до транзитного контракту. Також Україна допоможе Молдові певним обсягом газу.

Дивися повний текст Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС – Данілов.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 12:03

Даже интересно и как это Украина собирается помочь Молдове ? Я так понимаю по рыночным Европейским ценам cо всеми издержками, затратами и интересом ?
Igorten
 
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