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Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС понад ті 40 мільярдів кубів, які має качати "Газпром" відповідно до транзитного контракту. Також Україна допоможе Молдові певним обсягом газу.
Дивися повний текст Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС – Данілов
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:03
Даже интересно и как это Украина собирается помочь Молдове ? Я так понимаю по рыночным Европейским ценам cо всеми издержками, затратами и интересом ?
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Igorten
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