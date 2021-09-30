Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Gastarbaiter написав:Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег.
Парковка должна стоить столько, сколько она должна стоить, исходя из спроса и предложения. Ибо как распределить 100 мест между 500 желающих купить их по символической цене.
Никак. Места ведь не передаются в исключительное пользование.
Как это работает в моем городе: Владелец автомобиля может приобрести абонемент на парковку в подзоне по зарегистрированному месту проживания за относительно небольшие деньги (эквивалент 15 часов парковки по обычному тарифу, пару лет назад вообще был эквивалент 1,5 часов). Кто из владельцев абонемента нашел место на улицах в подзоне - тот и молодец. Кто не нашел - ставит машину на другой улице/стоянке за обычную цену.
2XL написав:quote="Bobua"]Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... [/quote Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.
Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...
Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?
Збільшення кількості доріг ситуацію не виправить, а лише погіршить. Оповідання "транспортна проблема" Вільяма Ірлса якраз про це.
Ціна проїзду містом на авто має бути такою, аби змусити їх їздити повними, а ще відсіяти більшість, аби рух завжи був вільним. І + дати змогу відновити зелені коридори (дерева) крізь все місто. Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них...
Bobua написав:Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них...
Ну да, намного ведь приятнее толкаться с сотней людей в забитом автобусе или чухать 15 км по дождю и снегу на велике. Я лучше то же самое время проведу в пробке в теплой уютной машинке наедине с любимой музыкой и кружкой кофе.
Bobua написав:Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них...
Ну да, намного ведь приятнее толкаться с сотней людей в забитом автобусе или чухать 15 км по дождю и снегу на велике. Я лучше то же самое время проведу в пробке в теплой уютной машинке наедине с любимой музыкой и кружкой кофе.
Годину-дві в смикання у пробках, чи хвилин 10-20 в автобусі або убер шатлі на пустіших дорогах? Що ж вибрати?? Так -- аби було що перед смертю згадати.