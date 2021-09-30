Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Додано: Нед 24 жов, 2021 22:52

Bobua написав: Годину-дві в смикання у пробках, чи хвилин 10-20 в автобусі або убер шатлі на пустіших дорогах? Що ж вибрати?? Так -- аби було що перед смертю згадати.



+ https://pragmatika.media/kiiv-majbutnog ... abo-pomri/ Годину-дві в смикання у пробках, чи хвилин 10-20 в автобусі або убер шатлі на пустіших дорогах? Що ж вибрати?? Так -- аби було що перед смертю згадати.

Ага, ну вы и сравнили! За 10 минут автобус проедет 2-3 остановки. Это что-ж за пробки такие должны быть, чтобы 1-2 км ехать больше часа? Ну и давайте не забывать о качестве общественного транспорта в Киеве.Я живу в городе "почти миллионнике". Такой себе аналог Львова. Горожане одной из наибольших проблем города называют пробки. Машин много, во многих семьях по 2, плюс куча народу ежедневно приезжает из пригородов. В добавок в последнее время часть улиц закрывают для движения, где-то отдают целые полосы под лисапедики, где-то дорогу уже 4 года строят, где-то развязки крайне неудачно запроектированы и перманентно стоят. Короче, жизнь автомобилиста - не сахар. И так получилось, что мне иногда приходится ездить в офис на противоположный конец города (15 км, примерно). Автобус с выделенными полосами в наиболее проблемных местах довезет меня по расписанию за 50 минут. Машина (если не переться на работу к 9 утра, а ехать, допустим, в 10) довезет за 30 минут. В самый час пик - за час. Без привязки к расписанию и ожидания на остановках. Цена билета сопоставима со стоимостью сожженного бензина. Разве что если ездить каждый день, то можно купить проездной. Ну и зачем мне менять авто на автобус? Что я выиграю? Да, бывают ситуации, когда проще на общественом транспорте ехать. Но не стоит утверждать, что ОТ всегда быстрее/выгоднее/удобнее.