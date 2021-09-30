Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Gastarbaiter написав:Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег.
Парковка должна стоить столько, сколько она должна стоить, исходя из спроса и предложения. Ибо как распределить 100 мест между 500 желающих купить их по символической цене.
Никак. Места ведь не передаются в исключительное пользование.
Как это работает в моем городе: Владелец автомобиля может приобрести абонемент на парковку в подзоне по зарегистрированному месту проживания за относительно небольшие деньги (эквивалент 15 часов парковки по обычному тарифу, пару лет назад вообще был эквивалент 1,5 часов). Кто из владельцев абонемента нашел место на улицах в подзоне - тот и молодец. Кто не нашел - ставит машину на другой улице/стоянке за обычную цену.
2XL написав:quote="Bobua"]Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... [/quote Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.
Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...
Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?
Збільшення кількості доріг ситуацію не виправить, а лише погіршить. Оповідання "транспортна проблема" Вільяма Ірлса якраз про це.
Ціна проїзду містом на авто має бути такою, аби змусити їх їздити повними, а ще відсіяти більшість, аби рух завжи був вільним. І + дати змогу відновити зелені коридори (дерева) крізь все місто. Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них...
Bobua написав:Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них...
Ну да, намного ведь приятнее толкаться с сотней людей в забитом автобусе или чухать 15 км по дождю и снегу на велике. Я лучше то же самое время проведу в пробке в теплой уютной машинке наедине с любимой музыкой и кружкой кофе.
Bobua написав:Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них...
Ну да, намного ведь приятнее толкаться с сотней людей в забитом автобусе или чухать 15 км по дождю и снегу на велике. Я лучше то же самое время проведу в пробке в теплой уютной машинке наедине с любимой музыкой и кружкой кофе.
Годину-дві в смикання у пробках, чи хвилин 10-20 в автобусі або убер шатлі на пустіших дорогах? Що ж вибрати?? Так -- аби було що перед смертю згадати.
BIGor написав:Бредятина, съездите в Амстердам посмотреть как обустраиваются города.
Советую урбанастам самим посмотреть на дорожную инфраструктуру Амстердама и увидеть, что там полно дорог где нет места ни велодорожкам ни общественному транспорту, а общее количество дорог на единицу площади превышает киевское в разы.
Bobua написав:[quote="5320671:2XL"] quote="Bobua"]Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... [/quote Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.
Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...
Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?
Збільшення кількості доріг ситуацію не виправить, а лише погіршить. Оповідання "транспортна проблема" Вільяма Ірлса якраз про це.
Ціна проїзду містом на авто має бути такою, аби змусити їх їздити повними, а ще відсіяти більшість, аби рух завжи був вільним. І + дати змогу відновити зелені коридори (дерева) крізь все місто. Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому. А не стаждати на дорогах, чи біля них... [/quote]Точка зору як з анекдота. Коли одна людина спитала чому люди на вулиці кричать. -Хочуть, щоб не було багатих. -Дивно, раніше хотіли щоб не було бідних
Ага, ну вы и сравнили! За 10 минут автобус проедет 2-3 остановки. Это что-ж за пробки такие должны быть, чтобы 1-2 км ехать больше часа? Ну и давайте не забывать о качестве общественного транспорта в Киеве. Я живу в городе "почти миллионнике". Такой себе аналог Львова. Горожане одной из наибольших проблем города называют пробки. Машин много, во многих семьях по 2, плюс куча народу ежедневно приезжает из пригородов. В добавок в последнее время часть улиц закрывают для движения, где-то отдают целые полосы под лисапедики, где-то дорогу уже 4 года строят, где-то развязки крайне неудачно запроектированы и перманентно стоят. Короче, жизнь автомобилиста - не сахар. И так получилось, что мне иногда приходится ездить в офис на противоположный конец города (15 км, примерно). Автобус с выделенными полосами в наиболее проблемных местах довезет меня по расписанию за 50 минут. Машина (если не переться на работу к 9 утра, а ехать, допустим, в 10) довезет за 30 минут. В самый час пик - за час. Без привязки к расписанию и ожидания на остановках. Цена билета сопоставима со стоимостью сожженного бензина. Разве что если ездить каждый день, то можно купить проездной. Ну и зачем мне менять авто на автобус? Что я выиграю? Да, бывают ситуации, когда проще на общественом транспорте ехать. Но не стоит утверждать, что ОТ всегда быстрее/выгоднее/удобнее.