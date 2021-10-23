RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна запропонувала РФ
50% знижку на додатковий...

Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:21

  N0mad написав:А для своих граждан, тем временем, готовится повышение оплаты за транзит в несколько раз.

хотелось бы посмотреть на цифры. а то окажется, что подорожавший тариф для граждан намного дешевле тарифа на транспортировку...
Shaman
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 29.09.19
Подякував: 152 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:46

  Shaman написав:хотелось бы посмотреть на цифры

ну так пройдите по ссылочке, которую я дал - там всё есть.

ЗЫ. Лично у меня, получается, транзит вырастет с 40 грн до 100 грн в месяц. :( (газом не пользуюсь вообще, не отключаюсь только потому что потом подключаться дорого, если что)
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 27.12.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:30

Імбецили, орки сприймуть знижку як прояв слабкості й стануть ще жорстокішими. Якщо вони запустять ПП2, їм наш транзит взагалі не буде потрібен, навіть безплатно. А якщо знайти спосіб зупинити цей сраний потік, то заплатять і 150% за транзит і 200%.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
R2 » Нед 24 жов, 2021 08:12
4 279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 14:58
Цитрин
Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів...
R2 » Суб 23 жов, 2021 12:03
3 221
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 13:14
RomanTik
Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
R2 » Нед 24 жов, 2021 08:11
0 44
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 08:11
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2498)
24.10.2021 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.