Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Імбецили, орки сприймуть знижку як прояв слабкості й стануть ще жорстокішими. Якщо вони запустять ПП2, їм наш транзит взагалі не буде потрібен, навіть безплатно. А якщо знайти спосіб зупинити цей сраний потік, то заплатять і 150% за транзит і 200%.