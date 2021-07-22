Як поводитися при повірці лічильника електроенергії.
Дивися повний текст Перевіряйте, що ви підписуєте: НКРЕКП про повірку лічильників.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05
Перевіряйте, що ви підписуєте: НКРЕКП про повірку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевіряйте, що ви підписуєте: НКРЕКП про повірку лічильників.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05
Сейчас вновь устанавливаемые узлы учёта располагают на электроопорах возле домовладения.Вопрос о проникновении в жилище отпал сам собой.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:53
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:33
В связи с пандемией потребитель не обязан запускать в дом посторонних. Контролёры и почтальоны это прекрасно знают и в дом не просятся. Например у нас контролёр газа даёт хозяину дома свой смартфон и просит сфоткать счётчик.
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