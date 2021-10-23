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Скільки даватимуть за долар
в листопаді: прогнози...

Скільки даватимуть за долар в листопаді: прогнози...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:05

Скільки даватимуть за долар в листопаді: прогнози...

Пропонуємо до обговорення:
На курс української нацвалюти в листопаді впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники.

Дивися повний текст Скільки даватимуть за долар в листопаді: прогнози українських банкірів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:05




Я бы даже поставил бы вопрос иначе:
во что будут давать за доллар в ноябре?
:mrgreen:
Alex2007
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