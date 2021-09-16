Діяльність компанії зосереджена на забезпеченні, дійсно, якісного обслуговування.
Дивися повний текст Концепція обслуговування клієнтів в Sos Credit.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:33
Концепція обслуговування клієнтів в Sos Credit
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Концепція обслуговування клієнтів в Sos Credit.
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:33
Это кошмар, а не компания! Ничего о правовом поле и Законодательстве Украины не знают!
Мне звонят ежедневно по нескольку раз с разных номеров разных операторов по поводу какого-то кредита какого-то незнакомого мне человека! Якобы он указал мой номер и ФИО когда оформлял у них кредит. Требуют вернуть кредит. Утверждают, что якобы я с ним работаю в какой-то компании.
В общем не компания, а шантажисты и вымогатели!
Сотрудники СОС КРЕДИТА ничего не знают ни о правах человека, ни о Конституции Украины, ни о Гражданском и Уголовном Кодексе, ни говоря уже о требованиях нового Закона о коллекторах.
О том, что не знаю этого человека, не работаю вместе с ним, не давала разрешения на использование моих персональных данных и не являюсь поручителем по кредиту даже слышать не хотят.
Очень печально видеть рекламу этого СОС-Кредита-беспредельщика на адекватном сайте((
Так много всяких благ написано для "клиентов", а главное - БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ! Действительно - зачем??? Можно же просто указать номер телефона любого человека и пусть его жизнь СОС-Кредит превращает в ад!(((
Додано: Нед 24 жов, 2021 18:46
Якісне обслуговування це коли ви надаєте вашим "клієнтам" кредити без поруки, а поручителями безпідставно і беззаконно назначаєте зовсім інших людей, які не мають нікого відношення до ваших клієнтів?
Це називається шантаж, вимагательство і шахрайство!
Таке "якісне обслуговування" поза Законом!
Почитала відгуки про компанію на Гуглі - я не одна така, це ваша загальна практика - надаєте кредити одним, а вимагаєте в інших!!!
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:20
Интересно было почитать как далеко шагнула кредитная мысль. Зашел на сайт, через 5 минут чтения понял что ничего не понял. Судя по всему так и было задумано
С их сайта "В данном случае типичная APR составляет 844442,26%". В каком именно случае даже не интересно
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